На заводе в Дзержинске произошел второй взрыв: видео

На заводе по производству тротила «Кристалл» в Дзержинске произошел второй взрыв. Видео с моментом ЧП опубликовал канал Baza.

Данные о пострадавших разнятся. По последней информации, которую приводит ТАСС со ссылкой на Минздрав, ранения получили 19 человек.

В МЧС «Звезде» сообщили, что первый взрыв привел к пожару, ему присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Местное издание NewsNN сообщает, что на место ЧП выехали замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава нижегородского управления МЧС Валерий Синьков.