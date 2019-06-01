Взрыв на заводе «Кристалл» в Дзержинске спровоцировал мощный пожар

В субботу, 1 июня, на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области в одном из складских помещений прогремел взрыв. После этого на территории оборонного предприятия начался пожар.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. В настоящее время спасатели борются с огнем.

Какое именно вещество взорвалось, не сообщается. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение технологических процессов.

На кадрах, опубликованных очевидцами в Интернете, видно, как над домами поднимается густой черный дым. Взрывной волной выбило стекла соседних домов. В результате ЧП 15 человек пострадали, пишет RT со ссылкой на Минздрав.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в связи с происшествием в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по региону Валерием Синьковым.