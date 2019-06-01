«Соблюдать спокойствие»: кадры оповещения жителей Дзержинска о взрыве на «Кристалле»

В Сети появилось видео, на котором слышно, как жителей Дзержинска в Нижегородской области оповещают о взрыве на заводе «Кристалл». В частности, как говорится в сообщении, «на производственном объединении произошла внештатная ситуация».

«На место происшествия направлены службы экстренного реагирования. Ситуация находится под контролем администрации города главного управления МЧС РФ по Нижегородской области», - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что угрозы населению нет.

«Просьба соблюдать спокойствие», - отмечается в заявлении.

Кадры были опубликованы в социальной сети «Вконтакте».

В субботу, 1 июня, на заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» в Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минпромторга.

Ранее спасатели предупредили о возможной угрозе повторных взрывов. В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.