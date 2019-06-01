Пенсионерка погибла в аэропорту в Польше из-за опаздывающих на рейс пассажиров

Жительница Великобритании умерла в польском аэропорту, из-за того что ее буквально затоптали пассажиры, спешившие на рейс авиакомпании Ryanair.

71-летняя Паула Уайтлоу вместе с остальными туристами ожидала начала посадки на рейс. Когда к выходу подошел автобус для трансфера, пассажиры побежали к нему. Кто-то толкнул Паулу, из-за чего она упала и ударилась головой о кафельный пол.

Женщину доставили в больницу, но травма оказалась несовместима в жизнью. Официальная причина смерти звучит как остановка сердца и сердечная недостаточность из-за черепно-мозговой травмы, уточняет Mirror.

Инцидент расследовался в суде. По итогу случай был зафиксирован как несчастный.

«Это было падение вниз по лестнице. К сожалению, мы никогда не узнаем, почему это произошло, и точные обстоятельства случившегося», - заявила занимавшая расследованием эксперт Сара Мерфи.

Инцидент произошел еще 20 марта, однако итоги дела стали известны только сейчас.