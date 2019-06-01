Спасатели предупредили об угрозе повторных взрывов на заводе в Дзержинске

На завод «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области сохраняется угроза повторных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент существует угроза повторных взрывов», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что во время технологического процесса в цехе по производству тротила прогремел взрыв.

В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Вместе с тем источник «Интерфакса» сообщал о том, что цех по производству тротила полностью обрушился.