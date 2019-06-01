Спасатели предупредили об угрозе повторных взрывов на заводе в Дзержинске
В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются.
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На завод «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области сохраняется угроза повторных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На данный момент существует угроза повторных взрывов», - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что во время технологического процесса в цехе по производству тротила прогремел взрыв.
В настоящий момент все данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Вместе с тем источник «Интерфакса» сообщал о том, что цех по производству тротила полностью обрушился.