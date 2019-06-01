Опубликованы кадры последствий взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

В цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв. ЧП произошло в субботу, 1 июня.

Кадры последствий мощных взрывов опубликованы в социальных сетях. На фото видно, как в воздух поднимаются густые столбы черного дыма. Кроме того, сильно пострадал находившийся неподалеку магазин, там обрушился потолок и стены, порваны провода.

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Есть разрушения в квартирах и офисах. Аналогичная ситуация на автовокзале. На полу лежит гора мусора, сломанная плитка, частично обвалились навесные потолки. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в местной школе.

Пока нет информации о причинах происшествия. Канал Baza пишет про двух пострадавших с осколочными ранениями. Официально эта информация не подтверждается. Данные о ЧП обновляются.