Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после скандала

Певица Светлана Лобода после инцидента с участием Сергея Лазарева за кулисами прошедшей в минувшие выходные церемонии вручения премии «Муз-ТВ» не осталась в долгу и отписалась от коллеги в Instagram.

Как ранее сообщил портал Super, Лазарев по окончании концерта якобы подбежал к Лободе, закрывавшей мероприятие, и высказал ей свое недовольство с использованием нецензурной лексики.

«Типа самая крутая?» - расслышали журналисты последние его слова.

Поводом для конфликта могло послужить то, что Лазареву отказали в возможности показать на премии номер, с которым он выступал на конкурсе «Евровидение», пишет сайт «Комсомольской правды». Организаторы объявили, что это было невозможно по техническим причинам: очень сложно выстроить декорацию с зеркалами. Тогда как Лободе, удостоенной звания «Певица года», разрешили спеть попурри из шести песен, которое длилось около 20 минут.