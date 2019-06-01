На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв
Данных о пострадавших и разрушениях в результате ЧП пока не поступало.
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На заводе по производству взрывчатых веществ «Кристалл» в Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минпромторга.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы уточняет, что сохраняется опасность повторных взрывов.
Источник «Интерфакса» передает, что цех по производству тротила полностью обрушился.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях в результате ЧП пока не поступало. Канал Baza пишет про двух пострадавших с осколочными ранениями.