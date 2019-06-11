Боевики за сутки нарушили режим перемирия в сирийских Латакии и Хаме

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Так, в течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Зарур (трижды), Сафсафа (дважды), Раша, Акч-Баэр, Айн-Эль-Кантара, Эль-Арейми, Телль-Метвази и Нахшебба провинции Латакия, а также северной окраины города Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.