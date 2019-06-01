Трамп пригласил Зеленского приехать с визитом в Вашингтон

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение на официальную встречу в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

В администрации Зеленского сообщили, что новый украинский лидер поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию в Донбассе.

Сообщается, что президент Украины также поблагодарил Вашингтон за поддержку территориальной целостности своей страны.

Даты встречи двух лидеров не называются. Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что Зеленский получил приглашение накануне, 31 мая, а его визит в США может состояться после встречи Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа лидеров России и США пройдет на полях саммита G20 в июне в японской Осаке.