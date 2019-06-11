Дроздов опроверг свой уход из программы «В мире животных»

Телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов прокомментировал «Звезде» сообщения об его уходе из передачи, о котором ранее писали некоторые СМИ.

«Год тому назад я перестал быть ведущим этой передачи, передал ведение передачи моему преемнику, это уникальный случай, кстати, обычно уходят куда-нибудь и передача закрывается», - пояснил зоолог.

По его словам, он никуда не ушел, не закончил карьеру, а просто потихоньку передает свои полномочия молодому ведущему. Дроздов до сих пор помогает и дает советы по поводу съемок передачи на добровольных началах.

«Передача "В мире животных" сейчас самая долгоиграющая, с 1968 года, ей уже больше 50 лет. Понятно, что ее не может вести один и тот же человек 50 или 100 лет. Сейчас период, когда я ее передаю молодому сотруднику нашему, сын наших продюсера и худрука Алексей Лапин»,- добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов уже полгода не принимал участия в съемках программы, несмотря на просьбы, так как уже здоровье не позволяет работать. Об этом писала «Комсомольская правда».