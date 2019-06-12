WhatsApp засудит пользователей за нарушение правил мессенджера

Популярный мессенджер WhatsApp подаст иски в суд против тех пользователей, которые нарушают его правила. Под нарушениями имеется в виду автоматизированная или массовая рассылка сообщений.

«WhatsApp - это приватная система сообщений для общения между друзьями и близкими людьми. Однако в последнее время мы все чаще видим, как ее пытаются использовать в бизнесе», - заявили создатели мессенджера.

Как сказано в пресс-релизе компании, WhatsApp будет предпринимать правовые действия против нарушающих условия предоставления ее услуг клиентов, которые используют платформу не для личного общения. Также уточняется, что это решение может быть принято даже основываясь только на информации, полученной вне платформы мессенджера.

«Примером такой информации являются публичные заявления от компаний о том, что они используют WhatsApp способами, нарушающими наши условия», - заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что мессенджер не будет отказываться от практики контроля за соблюдением правил компании при помощи технических средств. В частности, имеется ввиду блокировка аккаунтов, основанная на классификаторах, полученных в результате применения машинного обучения.

«Используя информацию, доступную на нашей платформе, мы обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов, злоупотребляющих нашими услугами», - отметили в WhatsApp.

В мае стало известно, что хакеры обнаружили серьезную уязвимость в системе безопасности WhatsApp. Благодаря найденной бреши у них появился способ следить за пользователями с помощью телефона.