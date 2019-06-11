Путин на встрече с Мантуровым обсудил развитие системы СПИКов

Президент России Владимир Путин и глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече в Кремле обсудили развитие системы так называемых СПИКов - специальных инвестиционных контрактов.

Министр промышленности и торговли РФ доложил президенту о сорока проектах на сумму в триллион рублей. Речь идет о частных инвестициях, которые удалось привлечь за три года.

Инвестиции позволят создать более 20 тысяч новых рабочих мест в автопроме, фармацевтике, энергетике и других отраслях. По словам Мантурова, Россия стала привлекательнее для инвесторов и за счет расширения программ Фонда развития промышленности. Владимир Путин отметил, что это является наиболее эффективным инструментом.

За четыре года софинансирование получили 500 проектов. Помимо федерального создано 60 региональных фондов для поддержки малого и среднего бизнеса.