В Приморье семейство тигров выбежало навстречу людям: видео

Семейство тигров вышло навстречу людям в Приморье. Сразу три представителя полосатых хищников выбежали на дорогу, по которой двигался автомобиль. Как уточняет портал PrimPress, встреча человека и тигров произошла на Сергеевском перевале в Приморье.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, хищники с любопытством рассматривают встретившихся им людей. Однако во взгляде животных присутствует некоторая настороженность.

«Молодые, глупые», - комментирует автор ролика.

Несмотря на повышенное внимание к ним со стороны людей, хищники некоторое время стоят на дороге, не проявляя никакой агрессии, но затем все же решаются уйти в лес.