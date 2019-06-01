В Приморье семейство тигров выбежало навстречу людям: видео
Всего три особи вышли на дорогу, не боясь присутствия человека.
© Видео: LifeDV, YouTube © Фото: LifeDV, YouTube
Семейство тигров вышло навстречу людям в Приморье. Сразу три представителя полосатых хищников выбежали на дорогу, по которой двигался автомобиль. Как уточняет портал PrimPress, встреча человека и тигров произошла на Сергеевском перевале в Приморье.
Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, хищники с любопытством рассматривают встретившихся им людей. Однако во взгляде животных присутствует некоторая настороженность.
«Молодые, глупые», - комментирует автор ролика.
Несмотря на повышенное внимание к ним со стороны людей, хищники некоторое время стоят на дороге, не проявляя никакой агрессии, но затем все же решаются уйти в лес.