Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции. С таким сообщением выступила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Коньков задержан по подозрению в коррупционном преступлении», - отметила она.

Других подробностей инцидента в СК РФ пока не сообщили.

Коньков руководил Ивановской областью в период с 2013 по 2017 годы. В октябре 2013 года президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня.

Позже, в сентябре 2014 года, Коньков победил на выборах губернатора: тогда он набрал 80,32% голосов.

В октябре 2017 года он был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.