Назван самый популярный пользователь Instagram

Аналитическая платформа Hype Auditor выяснила, кто является самым популярным пользователем соцсети Instagram. Британские специалисты с помощью специальной программы проанализировали профили звезд, имея возможность подсчитать, сколько лайков им поставили реальные люди, а сколько - накручено ботами.

Так, на первом месте по количеству лайков от реальных пользователей оказалась американская певица и актриса Селена Гомес. У нее - 152 миллиона фолловеров, которые оставляют ей в среднем 3,6 миллиона отметок «Нравится» за один пост. При этом большинство поклонников Селены живут в Индии (14%), и 58% из них - женщины, пишет The Sun.

На втором месте расположилась модель Кайли Дженнер, у которой такое же количество лайков - 3,6 миллиона за пост. Третий в списке - футболист Криштиану Роналду. У него подписчиков еще больше, чем у Селены Гомес (более 170 миллионов), однако «лайкают» его посты в среднем 2,8 фолловеров.

Далее расположились Лионель Месси (2,4 миллиона лайков), Бейонсе (2,3 миллиона лайков), Ким Кардашьян (1,6 миллиона лайков), Ариана Гранде (1,1 миллиона лайков), Джастин Бибер (1,5 миллиона лайков) и Дуэйн «Скала» Джонсон (1,2 миллиона лайков).