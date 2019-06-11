Дроздов ушел из «В мире животных»

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных», сообщает сайт «Комсомольской правды».

Он признался, что уже полгода не принимает участия в съемках программы, несмотря на просьбы. По словам Дроздова, все серии, которые сейчас показывают - это старые выпуски, которые были сняты давно.

«Я отказался. Столько уже лет!» - признался он.

Журналист рассказал, что здоровье не позволяет ему сниматься. Дроздов напомнил, что некоторое время назад он неудачно упал и был госпитализирован с переломами ребер. Он также отметил, что продолжит преподавать в МГУ, поскольку это его любимое занятие.