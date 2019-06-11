Автомобиль на бешеной скорости снес гужевую повозку с людьми в Чувашии

В Чувашии легковой автомобиль «ВАЗ-21120» на полном ходу влетел в гужевую повозку с лошадью, когда она переходила дорогу, сообщили «Звезде» очевидцы ДТП.

Авария произошла на 71-м километре автодороги «Цивильск-Ульяновск» в Комсомольском районе республики. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, что от удара у повозки оторвало оглобли.

По неподтвержденным данным, извозчик и пассажир телеги погибли на месте, водитель автомобиля доставлен в больницу, пишет пресс-служба УГИБДД МВД по республике. Лошадь серьезно не пострадала. Возбуждено уголовное дело.