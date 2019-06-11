Путин рассмотрит вопрос увольнения двух генералов полиции из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство главы МВД Владимира Колокольцева, попросившего главу государства отстранить от должности двух генералов полиции в связи с делом Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал, что ходатайство будет рассмотрено своевременно, однако не стал уточнять сроки.

Ранее Колокольцев заявил, что попросит Путина уволить двух полицейских из-за инцидента с задержанием журналиста Голунова. Речь идет о начальнике столичного УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майоре Юрии Девяткине.

Напомним, Голунова задержали днем 6 апреля на Цветном бульваре, но известно об этом стало только на следующий день. Ему предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков. При обыске у корреспондента якобы нашли запрещенные препараты. 8 июня Голунова суд отправил под домашний арест.

Сегодня, 11 июня дело в отношении журналиста прекратили, с него сняли все обвинения и выпустили на свободу. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, против задержавших его полицейских проводится проверка, их временно отстранили от должности.