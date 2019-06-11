Арестован бывший глава волгоградского СК: его обвиняют в теракте

Постановление об аресте Музраева, обвиняемого в теракте, вынес Лефортовский районный суд города Москвы. Под стражей экс-руководитель волгоградского управления СК России будет находиться до 10 августа.

Ранее Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Инцидент произошел в 2016 году. На частную территорию проникли злоумышленники и облили фасад дома воспламеняющейся жидкостью, после этого произошел пожар.

По данным следствия, главой преступной банды стал Евгений Ремезов. Он поручил членам возглавляемой преступной группы устранить Бочарова. Причина таких действий кроется в борьбе за площадь муниципального волгоградского рынка.

Как удалось выяснить следователям, Ремезов брал в аренду торговую площадь и сдавал ее частным лицам для торговли. Бочаров же в то время боролся за возвращение недвижимости в муниципальную собственность. Суды Ремезов проиграл.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.