Не дождался помощи: в Москве мужчина скончался у ограды больницы

В Москве возле одной из больниц скончался человек, так и не дождавшись помощи медиков. Трагедия произошла во вторник, 11 июня, на юго-востоке столицы.

Мужчина стоял у ограды больницы имени В. П. Демихова, однако никто из сотрудников медицинского учреждения не смог ему помочь.

Была вызвана скорая помощь, но пока она ехала, он уже погиб, сообщают очевидцы в социальных сетях. Что стало причиной смерти, не известно.

По факту ЧП Следственный комитет по Москве проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.