Стая бродячих собак растерзала животных контактного зоопарка в Красноярске

В Красноярске стая бездомных собак проникла на территорию контактного зоопарка, приготовленного ко Дню защиты детей, и напала на находившихся там ручных животных.

По словам местной жительницы, ночью она услышала лай и женские крики. Она побежала в сторону парка и увидела, как агрессивные псы на ее глазах загрызли живого кролика. Никого из обитателей зоопарка спасти не удалось, все животные были растерзаны.

По словам женщины, происходящее видел охранник парка, но он не решился отгонять дикую стаю, сообщает местный «7 канал».

Сейчас зоопарк пустует, его территория оцеплена. Идет служебное расследование ЧП.