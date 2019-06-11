Как отравился Алибасов: сын раскрыл новые подробности

Сын продюсера Бари Алибасова на встрече с журналистами детально рассказал об отравлении отца.

По его словам, химикаты Алибасов выпил, находясь на студии звукозаписи, которая расположена в том же доме, что и квартира знаменитости.

«Он сам спустился вниз, его тошнило, произошел страшный ожег горла, он не мог говорить. Отец еще даже шевелиться мог, со студии спускаться, просто речевая функция ушла. Когда ему стало плохо, он дополз до входа. Когда мы зашли со скорой помощью, он лежал на полу», - заявил Алибасов-младший.

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Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он выпил химикаты и получил ожоги внутренних органов. Для облегчения боли, продюсера ввели в искусственную кому, из которой шоумен вышел только 11 июня.