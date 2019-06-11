Журналист Иван Голунов отпущен на свободу

С журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет и отпустили на свободу.

Он вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве после снятия обвинения по делу о сбыте наркотиков.

О прекращении уголовного преследования журналиста ранее сегодня сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия доказательств «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».

Напомним, Ивана Голунова задержали в центре Москвы в прошлый четверг, 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и по решению суда отправили под домашний арест. Сам Голунов свою вину с самого начала не признавал.

Дело получило широкую огласку, Генеральная прокуратура взяла его под особый контроль. Была инициирована проверка правомерности задержания журналиста.

На период внутренней проверки от обязанностей освобождены полицейские, которые принимали участие в задержании журналиста.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал беспристрастно продолжить расследование по делу Голунова.