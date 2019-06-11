Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте оценил расследование, проведенное правоохранителями по делу журналиста Ивана Голунова, которого ранее подозревали в сбыте наркотиков. Градоначальник призвал также беспристрастно продолжить расследование.

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«Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно», - отметил Собянин.

Журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские при личном досмотре якобы обнаружили у него пакет с мефедроном. Также стражи порядка заявили, что при обыске у журналиста дома они нашли запрещенные препараты и весы.

На суде Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотиков. В смывах с его ладоней и срезах ногтей также не обнаружено следов наркотических веществ и анализах. Адвокат Голунова заявил, что наркотики подбросили его подзащитному.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что принято решение прекратить уголовное преследование в отношении журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

МВД направило в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников полиции, задержавших журналиста. На время расследования полицейские, занимавшиеся его делом, отстранены от работы.