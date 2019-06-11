В Госдуме разработали поправки к статье УК о наказании за хранение наркотиков

В Госдуме разработали поправки к статье 228 Уголовного кодекса о наказании за хранение наркотиков. Депутаты намерены предложить смягчить ответственность в случаях, не связанных со сбытом наркотических веществ.

Об этом рассказал глава рабочей группы, занимающийся совершенствованием законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Николай Брыкин.

«Мы рассмотрели смягчение наказания по частям второй и третьей статьи 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что наркотики использовал человек для себя, что он просто болен, мы на рабочей группе согласились с этим», - цитирует Брыкина «Интерфакс».

Брыкин также заявил, что министерство внутренних дел и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. В настоящее время в Госдуме ждут отзыва кабмина.