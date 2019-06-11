Скандал в Black Star: Тимати и L'One поругались в Сети

У рэпера L’One могут забрать право на исполнение собственных песен, а также на использование сценического имени. Причиной тому послужил уход артиста из продюсерской компании Black Star, владельцем и основателем которой является Тимати.

«<...>Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя, оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. <...>Я не тот человек, который это им позволит <...>», - написал исполнитель в своем Instagram.

© l_one_mars Instagram

Тимати не оставил без внимания слова L’One.

«Кроме тебя и Крис (Kristina Si, - прим. ред.) ни с кем проблем не было. Все нормально вышли, каждый по-своему», - отреагировал Тимати.

Тимати также отметил: пункт о том, что псевдоним исполнителя принадлежит лейблу Black Star, указан в контракте, который артист подписывал самостоятельно.

© l_one_mars Instagram

На защиту L’One встала популярная телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Лёва, никто не сможет у тебя забрать тебя, ждем новых песен. Музыка всегда спасает в сложных ситуациях, мы с тобой», - написала она.

L’One – не первый, кто со скандалом ушел из продюсерской компании Тимати. Похожие ситуации возникали у исполнительницы Kristina Si и Егора Крида.

В интервью с блогером Сергеем Косенко генеральный директор независимого лейбла Black Star Пашу говорил, что артист больше не сможет использовать товарный знак «Крид», потому что он является собственностью Black Star. Однако исполнителю удалось сохранить за собой право выступать под уже известным псевдонимом, так как проект выкупил миллиардер Борис Ротенберг.