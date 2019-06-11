Следователи назвали задержание Голунова необоснованным и начали проверку

Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства необоснованного задержания журналиста Ивана Голунова и нарушения его прав. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи проанализируют действия полицейских, задержавших корреспондента, а также правоохранителей, причастных к его уголовному делу.

Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали полицейские в центре Москвы. Полицейские заявили, что якобы нашли у него наркотики при личном досмотре, а также при обыске в квартире. Сам журналист не признал свою вину.

Адвокат Голунова утверждает, что наркотики его подзащитному подбросили. Следов наркотических веществ на смывах с ладоней и под ногтями журналиста не нашли.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение прекратить уголовное преследование в отношении журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.