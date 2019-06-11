«Акация» ведет огонь: кадры работы расчета изнутри гаубицы

Телеканал «Звезда» публикует кадры тактических учений с боевой стрельбой вновь сформированного гаубичного дивизиона 150-й мотострелковой дивизии ЮВО на полигоне «Кузьминский» Ростовской области.

Расчеты на модернизованных 152-мм самоходных артиллерийских гаубицах 2С3М «Акация» совершили марш в указанный район, отработали инженерное оборудование огневых позиций, выполнили боевые стрельбы, а также отработают противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы.

Артиллеристам предстоит остановить прорыв условного противника прямой наводкой. В роли мишеней, имитирующих танки и бронированную технику условного противника, установлены щиты, на которых обозначены наиболее уязвимые части боевых машин - места рассадки личного состава, укладки боеприпасов, моторного отсека и бака с горючим, а также командно-наблюдательный пункт и танк в окопе.

САУ 2С3М «Акация» - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.