В МИД назвали условие урегулирования конфликта в Донбассе

Москва готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины, однако важно соблюдать договоренности, достигнутые в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе V Международного форума «Примаковские чтения» в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что единственной платформой, на которой работают Киев, Луганск и Донецк при содействии со стороны ОБСЕ и РФ, является именно контактная группа.

Лавров считает, что ответственность за сложность в реализации минских договоренностей лежит на Порошенко. Он обратил внимание на позицию Евросоюза, отметив, что Брюссель хочет отменить санкции против Москвы, но это возможно лишь после того, как РФ выполнит минские соглашения.

«Тем самым ЕС посылал все эти годы сигнал президенту Порошенко - не выполняй минские договоренности, и твое желание о том, чтобы санкции против России сохранялись, будет выполнено», - отметил министр.

Напомним, 5 июня, после переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, участники Минской Контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины, который может быть подписан уже на встрече 19 июня.