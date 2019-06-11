В турецкой Аланье погибли двое туристов из России
Россияне погибли в ДТП. Виновник аварии помещен под стражу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lu Zhe Xinhua, Globallookpress
Семейная пара из России погибла в дорожно-транспортном происшествии в турецкой Аланье. Информацию о смерти россиян подтвердили «Звезде» в генконсульстве РФ в городе.
Муж и жена приехали в Аланью на отдых, где их сбил автомобиль. На данный момент виновник дорожной аварии задержан и помещен под стражу.
«Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», - отметил представитель генконсульства.
Выясняются обстоятельства трагедии.