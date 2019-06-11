Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович приедет в Крым 7-11 октября. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Члены МВК (межведомственной комиссии - прим. ред.) были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7-11 октября», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В мае на полуостров приезжала делегация из Соединенных Штатов. Представитель делегации Джо Макинтаер в ходе визита, который длился несколько дней, заявил, что Крым полностью интегрировался в состав Российской Федерации.

Напомним, Крым стал регионом России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором большая часть жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.