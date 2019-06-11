Правоохранителей, занимавшихся делом Голунова, отстранили от службы

Дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено в связи с отсутствием доказательств совершения преступления.

Сотрудников, которые занимались делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, отстранили от службы. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

«Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей», - заявил Колокольцев.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что будет ходатайствовать перед Президентом России об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полицейские заявили, что нашли у журналиста и при личном досмотре, и при обыске в квартире наркотики.