Блаженная прохлада: на что обратить внимание при покупке кондиционера

Неприметный гараж в спальном районе Москвы, набитый старыми кондиционерами. Организаторы бизнеса просят не называть их нелегальными торговцами - они, по их словам, напротив, помогают людям. Якобы претензий к их товару нет, и покупка всегда по сдельной цене.

Найти кондиционер «с историей» не сложно, цены в интернете начинаются от пяти тысяч рублей. Гаражные предприниматели скупают технику оптом, из офисов, после ремонта, а затем перепродают без упаковок и гарантий. Торгуют, как правило, в заштатном ангаре или боксе на промышленной зоне.

Чтобы вместо долгожданной прохлады не получить головную боль, лучше не полениться и проверить - нет ли ржавчины, не сорвана ли резьба в местах соединений и цела ли краска. Ведь нередко б/у технику выдают за новую.

«Кондиционер, который устанавливают повторно, не содержит нескольких необходимых расходных материалов, смазки, антифриза и так далее, этого не хватает для нормальной работы кондиционера, он работает с повышенной нагрузкой, это может привести к разным сбоям, авариям и даже более тяжелым ситуациям», - рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Специалисты утверждают, что кондиционер не может взорваться, но количество подобных видеозаписей в Сети говорит об обратном.