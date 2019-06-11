МВД: принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Голунова

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение прекратить уголовное преследование в отношении журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Его освободят из-под домашнего ареста, все обвинения с журналиста сняты.

Колокольцев также заявил, что МВД направило в Следственный комитет материалы внутреннего расследования по действиям сотрудников полиции, задержавших Голунова. На период проверки они отстранены от работы.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина», - заявил Колокольцев.