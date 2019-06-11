Житель Тувы рассказал, как откусил язык напавшему на него медведю

Житель Тувы рассказал «Звезде», как откусил язык медведю, отбиваясь от него. По словам Николая Иргита, инцидент произошел, когда он с друзьями отправился в тайгу для сбора сухих маральих рогов.

«В какой-то момент мы разошлись, и тут я заметил медведя. В надежде, что он испугается шума, начал кричать. А он наоборот побежал в мою сторону. Убегая от дикого животного, я спрятался за дерево», - рассказал пострадавший.

Николай выглянул посмотреть, где медведь. В этот момент зверь на него накинулся.

«Потом началась борьба, в попытках вырваться из его лап я кусался, отбивался и царапал его. И он оставил меня после того, как я его укусил», - добавил Иргит.

По его словам, он прождал своих друзей три часа, после чего его отвезли в районную больницу. Мужчина был госпитализирован с ранами лица, головы, рук и живота.