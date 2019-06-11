Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко
Министр поблагодарил артистов за их работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минкультуры России
В Москве деятелям культуры и искусства вручили награды. Торжественная церемония в канун дня России состоялась в Большом театре.
Звание народного артиста России получил Михаил Пореченков. Известному актеру Гоше Куценко вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Актриса Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России.
Благодарности президента удостоен народный артист России Эдгард Запашный.
Почетные знаки награжденным вручил министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что государство уделяет большое внимание искусству и поблагодарил артистов за их работу.