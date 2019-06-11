Колокольцев попросит Путина уволить двух глав управлений МВД Москвы из-за дела Голунова

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об отстранении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Кроме того, он намерен ходатайствовать об освобождении начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

В отношении Ивана Голунова, которого ранее обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, прекращено преследование. Дело остановлено в связи с недоказанностью его вины.

Все обвинения с журналиста сняты, и уже сегодня, 11 июня, его освободят из-под ареста.

Сотрудники МВД, задержавшие Голунова 6 июня в центре Москвы, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.