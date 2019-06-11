В питерском порту нашли контейнер с 400 килограммами кокаина
Наркотическое вещество обнаружили в поставке рыбных консервов из Эквадора. Изъятые наркотики оценили в 4,5 миллиарда рублей.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с содержанием 400 килограммов наркотического вещества, прибывшего из Эквадора. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба 11 июня.
В ходе операции изъяли 2,5 миллиона доз кокаина, стоимость которых оценили в 4,5 миллиарда рублей.
Сотрудники ФТС и МВД России предпринимают все необходимые действия для установления лиц, которые причастны к поставке наркотиков.