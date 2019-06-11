«С любовью, Антоша»: вышел трейлер фильма о трагически погибшем актере Антоне Ельчине

Опубликован трехминутный трейлер документального фильма «С любовью, Антоша», который рассказывает о жизни и творчестве российско-американского актера Антона Ельчина.

На экране появляются множество архивных фотографий, интервью с актером, а также с его коллегами и друзьями.

Фильм представит вехи его кинокарьеры, а также нарисует портрет Ельчина как человека и артиста.

Премьера фильма прошла на фестивале Sundance в начале 2019 года. 19 сентября фильм увидит российский зритель.

Ельчин дебютировал на экранах в 2000 году в телесериале «Скорая помощь». Он сыграл в фильмах и сериалах «15 минут славы», «Альфа Дог», «Доктор Хафф», «Терминатор: Да придет спаситель» и «Стартреках».

Актер трагически погиб в июне 2016 года в Калифорнии, его раздавил собственный автомобиль.