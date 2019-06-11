В Госдуме оценили идею сокращения в России рабочей недели

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал RT возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его словам, данная идея обсуждается давно. Прорыв и развитие информационных технологий и роботизация рабочих мест привели к тому, что операции, на которые ранее тратились недели, сегодня происходят в автоматизированном режиме.

«Для этого общество и существует, чтобы освобождать свое время для занятий более приятных, здоровьем, спортом, культурой, саморазвитием», - отметил Вострецов.

По его мнению, важно проследить, чтобы новый режим работы не нанес ущерб оплате труда.

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда глава правительства Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем будет установлена четырехдневная рабочая неделя.