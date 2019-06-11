Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов. О решении украинского лидера сообщил заместитель главы администрации Руслан Рябошапка, передает ТСН.

Своих постов лишились губернаторы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. В пресс-службе Зеленского рассказали, что президент собирается уволить всех глав обладминистраций.

Кроме того, глава государства повторно внес в Раду представление на отстранение от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина. МИД страны должен возглавить Вадим Пристайко, который в настоящее время руководит миссией Украины при НАТО.

Также Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко. Соответствующие документы уже направили в парламент на рассмотрение.

Ранее, 6 июня, Рада отказалась увольнять Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Постановление не набрало необходимого количества голосов.