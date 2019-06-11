СМИ: У Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

У певицы Анны Плетневой диагностировали диссоциативное расстройство личности. Об этом пишет журнал «StarHit».

8 июня Анна Плетнева и ее коллега Алексей Романоф представили авторское шоу в Москве. Во время концерта девушка спрыгнула со сцены в толпу зрителей, что вызвало удивление охраны, добавляет издание.

Как уточняет «StarHit» со ссылкой на организаторов выступлений Плетневой, к странному поведению артистки они уже привыкли. По сведениям журналистов, у артистки даже есть медицинский документ, в котором указано, что певица не несет ответственности за странные действия во время концертов.

Анна Плетнева была участницей группы «Лицей», а позже совместно с коллегой Алексеем Романоф создала группу «Винтаж». В составе коллектива Плетнева неоднократно становилась лауреатом различных премий музыкальных телеканалов и радиостанций. В 2016 году артистка приняла решение начать сольную карьеру, однако спустя два года вернулась в группу.