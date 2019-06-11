Опубликованы первые кадры с Алибасовым после его выхода из медикаментозного сна

На официальной странице Instagram группы «На-На» появилось первое видео Бари Алибасова после выхода из состояния медикаментозного сна.

Видео сделал сын Алибасова в НИИ имени Склифосовского. На нем продюсер лежит на больничной койке, а врачи проводят обследование.

«Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна», - написано в комментарии к видео.

Также в подписи сказано, что члены музыкального коллектива желают своему продюсеру скорейшего выздоровления. Впереди у «На-На» гастрольный тур и новая программа, которую группа посвящает Алибасову.

Напомним, Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Врачи диагностировали у известного продюсера ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из медикаментозного сна, в который его ввели медики пять дней назад. По словам сына продюсера, Алибасов потерял память. В настоящее время сохраняется риск внутреннего кровотечения на местах ожогов, это может стать причиной летального исхода.