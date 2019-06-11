Зеленский повторно потребовал от Рады уволить главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, внес в Верховную раду представление об увольнении министра иностранных дел страны Павла Климкина.

Следом за этим решением глава государства предложил депутатам на пост главы МИД страны кандидатуру Вадима Пристайко, который сейчас руководит миссией Украины при НАТО. Об этом сообщил на брифинге заместитель администрации Зеленского Руслан Рябошапка.

Кроме того, украинский лидер уволил 15 глав областных администраций. В пресс-службе Зеленского заявили, что он намерен освободить от должностей всех губернаторов.

В июне депутаты Рады не стали увольнять Климкина, несмотря на предложение президента и просьбу самого министра об отставке. Постановление не набрало необходимого количества голосов. Также Зеленский внес представления об увольнении главы СБУ Василия Грицака и министра обороны страны Степана Полторака, однако парламентарии также отказались поддержать президента.