Нового главу СВР назначили на Украине

Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки, им назначен Бухарев Владислав», - цитирует Рябошапку ТАСС.

Кроме того, были уволены пять руководителей региональных отделений Службы безопасности Украины. Александр Довженко - в Одесской области, Александ Ткачук - во Львовской области, Олег Зозуля - в Винницкой области, Владимир Пахнюк - в Закарпатской области и Иван Сторожук - в Черновицкой области, рассказал Руслан Рябошапка.

Назначенный новым главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев является депутатом Рады восьмого созыва от фракции «Батькивщина». В 2014 году он занимал пост первого заместителя главы СБУ и работал офицером по особым поручениям председателя Службы безопасности.