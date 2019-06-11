Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Об этом сообщили на официальном сайте главы страны.

Василенко и Исаков были назначены 13 мая, когда результаты президентских выборов в стране уже были объявлены.

Теперь, по указу Зеленского, назначение в совет будет проходить путем проведения выборного конкурса.

Высший совет правосудия был учрежден в 2016 году. В него входит 21 человек, срок их полномочий - четыре года. Совет может избирать, увольнять и переводить судей.