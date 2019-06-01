Роскосмос опубликовал познавательное видео ко дню рождения Байконура

Роскосмос ТВ на своем канале в YouTube выложил ролик ко дню рождения Байконура. Проект главного космодрома СССР был утвержден 64 года назад - 2 июня 1955 года.

В связи с праздником в Роскосмосе вспомнили легенду, связанную с основанием важнейшего объекта. Согласно ней, когда строители делали котлован под первую стартовую площадку, то наткнулись на древнее поселение.

«Это добрый знак, что мы строим космодром на берегу древней цивилизации. Значит, место будет счастливым и для нас», - сказал тогда главный конструктор Сергей Королев.

На сегодняшний день комплекс «Байконур», куда входят одноименные город и космодром, состоит уже из 15 стартовых комплексов девяти типов, которые предназначены для стартов ракет-носителей и четырех пусковых установок под пуски межконтинентальных баллистических ракет.

«Байконур» располагается в Кызылординской области в Казахстане. Он и сегодня является крупнейшим космодромом в мире.