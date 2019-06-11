Соцгарантии и зарплата: какие вопросы возникнут при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Вопросы социальных гарантий граждан и заработной платы встанут на первое место, если говорить о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Международной трудовой конференции.

По ее словам, четырехдневная рабочая неделя может стать возможным ответом на мир вызовов, когда одни профессии будут приходить на смену другим. Голикова отметила, что с учетом глобальной цифровизации может не потребоваться большого количества людей, занятых на рабочем месте.

«Поскольку мы эту тему обсуждаем на площадке Международной организации труда, на первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать - такую же, какую они получали, когда были заняты пять дней, или чуть больше, или в уменьшенном виде. И здесь вопрос остается открытым», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Голикова добавила, что все международные организации сходятся в том, что с точки зрения материального обеспечения люди пострадать не должны.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает установление четырехдневной рабочей недели в будущем. Также он предложил сделать более лояльными понятия «рабочий день» и «рабочее место».