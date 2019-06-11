Пелагея выразила соболезнования в связи со смертью участника шоу «Голос»
Артистка была наставником Алексея Сафиулина на проекте.
© Фото: alexeysafiulin Instagram
«Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа «ПЕЛАГЕЯ» познакомились с ним... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть...
Прости нас, Лёша. И прощай», - написала Пелагея в своем Instagram.
Алексей Сафиулин умер вечером 8 июня. Его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Сафиулин обрел популярность после участия в шестом сезоне шоу «Голос», наставницей музыканта в проекте стала певица Пелагея.