Пелагея выразила соболезнования в связи со смертью участника шоу «Голос»

«Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше 10, Антону 11, когда будущая группа «ПЕЛАГЕЯ» познакомились с ним... Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Лёша. И прощай», - написала Пелагея в своем Instagram.

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